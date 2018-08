Sidigas Avellino, già si lavora al PalaDelMauro Campani e Campogrande saranno raggiunti da D'Ercole. Da lunedì il raduno con i primi stranieri

di Carmine Quaglia

Per lunedì è fissato il raduno al PalaDelMauro, ma Luca Campani e Luca Campogrande sono già al lavoro nell'impianto sportivo irpino e saranno raggiunti da Lorenzo D'Ercole nel pomeriggio. Il lungo reggiano e l'esterno capitolino hanno sostenuto una seduta atletica agli ordini del nuovo preparatore atletico biancoverde, Domenico Papa, sotto lo sguardo attento di coach Nenad Vucinic. Lunedì sarà raduno al DelMauro con l'arrivo, cadenzato, degli stranieri nei giorni a seguire.

"La squadra che abbiamo costruito è quella che volevamo costruire. L'arrivo di Cole ci ha lasciato particolarmente sorpresi. - ha affermato Nicola Alberani, intervistato dal canale 696 TV OttoChannel anche sull'evoluzione della SSD Calcio Avellino - Il mercato è un po' una partita a poker. Bisogna aspettare, avere la forza di lasciar passare, capire quando è il momento di stare fermi. Noi abbiamo avuto grande pazienza. Credo che Cole sia un giocatore che genererà grande entusiasmo. Non è un realizzatore incredibile come poteva essere Nunnally o Rich, ma è un giocatore che fa alcune cose ad altissimo livello. Ha delle peculiarità che sono ottime per noi perché è un giocatore di grande "uno contro uno", capace di correre per il campo, di integrarsi - speriamo - bene con Sykes. E' un giocatore serissimo altrimenti non finiva a giocare a Miami con Lebron James ed è in grado di ricoprire più ruoli in campo. La chiave di questa stagione sarà la chimica. Tutti noi dovremo aiutare l'allenatore per trovare la chimica tra questi elementi. Sono tutti ragazzi duri, ragazzi solidi. Dovranno stare insieme, al meglio".