Torneo AirItaly, Scandone k.o. in finale: vince Sassari 90-60 Coach Vucinic: "Troppe palle perse e troppo divario all'intervallo. Martedì dovrà andare meglio"

Torneo AirItaly, la Sidigas Avellino chiude al secondo posto. Dopo il successo di ieri, in semifinale, contro la Virtus Bologna (94-92), al PalAltoGusto di Olbia i biancoverdi cedono il passo al Banco di Sardegna Sassari con il finale di 90-60. In casa Dinamo, determinanti Cooley e Bamforth; sponda irpina Cole e Green i più in palla. Martedì l'occasione per la pronta "rivincita" con i sardi nella consueta amichevole estiva a Padru.

La cronaca.

Primo quarto (21-17): Coach Vucinic parte con Sykes, Cole, Nichols, Green e Costello in quintetto. Inizio a rilento per entrambe le formazioni, che commettono tanti errori nella fase offensiva: il canestro di Green in lay-up dà il primo vantaggio ai biancoverdi (4-5). Parziale di 9-0 per i biancoblu, che si portano sulle 9 lunghezze di vantaggio a 2:20 dalla fine del periodo (20-11): Nichols chiude il parziale avversario con 2/2 ai liberi. Il primo periodo si conclude col canestro dal pitturato di Costello su assist di Cole, con il tabellone fermo sul 21-17 per Sassari.

Secondo quarto (48-30): Il parziale della Dinamo di 5-0, frutto della tripla di Polonara e del lay-up in contropiede di Smith, inaugura il secondo periodo di gioco: i biancoblu approfittano di un momento di stasi offensiva della Sidigas, che ritrova la via del canestro grazie alla bomba da tre di D'Ercole (26-20). Il Banco di Sardegna trova il massimo vantaggio a 5:00 dalla fine (38-20) con un parziale di 13-0 ed è il solo Cole a rompere il silenzio biancoverde con 4 punti consecutivi. Non riescono a colmare il divario i biancoverdi, che tornano negli spogliatoi trovando nella tripla di Green l'ultimo canestro della prima frazione di gioco.

Terzo quarto (63-50): La Sidigas prova a cambiare l'inerzia della partita con un parziale di 5-0, a cui risponde prontamente Stefano Gentile da tre (51-35). Costello concretizza 4 punti consecutivi, ma la situazione si complica con il quarto fallo di Caleb Green, che viene sostituito da coach Vucinic. Moto di reazione dei biancoverdi, che lottano su tutte le palle vaganti e sui rimbalzi, tornando sul meno 6 (53-47) a 3:00 dal termine del quarto grazie alle prodezze della batteria americana. La Dinamo è confusionaria in attacco e D'Ercole ne approfitta per piazzare la bomba che riporta le due squadre ad un solo possesso di vantaggio (63-50) dopo un parziale di 13-0, annullato dai soliti Polonara e Petteway che salgono prepotentemente in cattedra e rispondono con un contro-parziale di 13-0.

Quarto quarto (90-60): Non demordono i ragazzi di coach Esposito che, con un parziale di 6-0 si portano sul 72-54. La Dinamo si scatena al tiro e si porta sulle 26 lunghezze di distacco dai lupi (80-56) a 2:15 dal termine. La Sidigas non si sblocca in fase offensiva e deve accontentarsi di mettere a segno solo 10 punti nell'ultimo periodo di gioco. Spissu mette a segno la tripla del 90-60 che chiude il match regalando alla Dinamo il primo posto nel quadrangolare del Geovillage di Olbia.

Vucinic: «Troppe palle perse e troppo divario all'intervallo: martedì dovrà andare meglio» - Così, a fine gara, coach Nenad Vucinic: «Partita dura, non sono soddisfatto del risultato finale e non voglio trovare scuse: non abbiamo giocato bene nel primo tempo e abbiamo fatto registrare troppe palle perse, che ci hanno portato a dover recuperare troppi punti all'intervallo. Abbiamo provato a rientrare in partita nel terzo quarto ma alla fine, complice il quarto fallo di Green, è stato difficile per noi contenere le offensive di Sassari. Non siamo contenti di questa sconfitta ma speriamo di mostrare il nostro carattere e una reazione nell'amichevole di martedì.»

Il tabellino.

Banco di Sardegna Sassari - Sidigas Avellino 90-60

Parziali: 21-17; 27-13; 15-20; 27-10.

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 6, Re n.e., Smith 2, Bamforth 17, Petteway 10, De Vecchi, Magro 1, Gentile 10, Thomas 13, Polonara 18, Diop, Cooley 13. All.: Esposito.

Sidigas Avellino: Green 12, De Meo, Nichols 7, Costello 8, Sabatino, Campogrande n.e., D'Ercole 8, Sykes 9, Cole 10, Spizzichini 6. All.: Vucinic.

