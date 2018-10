Scandone: esordio vincente, viaggio in Russia per la Champions D'Ercole, pronto a diventare papà, possibile assente nella prima di Champions in Russia

di Carmine Quaglia

"Siamo contenti di aver vinto la partita, era molto importante: siamo una squadra nuova ed io stesso sono un esordiente in Serie A". Coach Nenad Vucinic ha parlato così al termine di Sidigas Avellino - Red October Cantù 98-81. Vittoria nel debutto ufficiale in stagione per i biancoverdi, primo successo in A per il tecnico serbo, pronto all'esordio anche in Basketball Champions League. La Scandone vola verso la Russia. I lupi raggiungeranno Nizhny Novgorod dove, martedì alle 18, scenderanno in campo per la prima sfida dei gironi della massima competizione europea targata FIBA. "Eravamo un po' preoccupati perché Cantù aveva già giocato quattro match di qualificazione alla Basketball Champions League, mentre noi abbiamo disputato solo la preseason. - ha aggiunto Vucinic - In attacco siamo stati bravi a crearci un vantaggio consistente, ma dobbiamo migliorare dal punto di vista difensivo, specialmente sugli uno contro uno".

Lorenzo D'Ercole non dovrebbe essere della sfida. Poco prima del volo, il capitano biancoverde deciderà, in condivisione con il club, se partire o meno alla volta della Russia. D'Ercole è ormai prossimo a diventare papà: "Non vogliamo privarlo di un momento così gioioso della sua vita. - ha affermato Vucinic sul play/guardia toscano - Questo ovviamente riduce le nostre rotazioni ma ci affideremo all'apporto di Spizzichini e del giovane Sabatino". Il tecnico della Scandone lancia, quindi, il giovane del gruppo.

Il commento di Evgeny Pashutin, coach di Cantù: "Avellino ha meritato di vincere, sono stati meglio di noi oggi. Per noi era una partita difficile, lo sapevamo. Tutta la settimana ci siamo soffermati in particolare su due giocatori, Green e Cole, lavorando per contenerli in partita. Ma non siamo stati in grado di farlo. Green ha segnato 32 punti, riuscendo a tirare a volte anche con troppo spazio. Dovevamo concentrarci su di lui, come da piano partita. Il risultato è però sotto gli occhi di tutti. Questo gli ha permesso di trovare subito fiducia fin dal primo quarto, riuscendo a segnare 23 punti nel solo primo tempo, dove noi abbiamo faticato molto soprattutto nella gestione del ritmo".