Scandone, nuovo incubo gare in campo neutro Torna il rischio di gare lontane dal PalaDelMauro nel periodo Coppa Italia

di Carmine Quaglia

La questione "restyling Universiadi" per il PalaDelMauro sembrava risolta dopo il tavolo tecnico dello scorso 16 ottobre a Palazzo di Città. In quella occasione, il piano lavori prevedeva un unico intervento interno relativo alla tribuna stampa e il via agli interventi esterni nel corso del campionato con il completamento del restyling solo al termine delle attività stagionali della Sidigas Avellino, ma anche delle stesse Universiadi.

L'ARU (Agenzia Regionale Universiadi, ndr) ha, però, negli ultimi giorni, posto una scadenza ai lavori, fissata per il 31 maggio. Il rischio è la perdita del finanziamento per il restyling. Per la Scandone c'è, invece, il ritorno al rischio concreto di dover giocare, in campo neutro, alcune gare casalinghe della seconda parte della stagione (periodo Final Eight di Coppa Italia). Sarebbero coinvolti alcuni incontri di Serie A e i possibili match della fase ad eliminazione diretta della Basketball Champions League che la Sidigas si ritroverebbe a disputare, ovviamente, in caso di qualificazione al turno successivo (arrivo tra le prime 4 del girone A).

"Prima s'era detto che si poteva dividere i lavori in due parti. L'Aru ha, invece, dichiarato successivamente che, entro il 31 maggio, dovremo finire tutto. - ha affermato l'Assessore allo Sport del comune di Avellino, Donatella Buglione - Lunedì sarà convocata la ditta e vediamo se possiamo fare lavori dentro e fuori il palasport o fare a questo punto, per non perdere il finanziamento, soltanto quelli fuori".