Champions, scocca l'ora di Scandone - Banvit: fuori i secondi Alle 20:30 si gioca per la quinta giornata del gruppo A. Infortunio Costello: si draga il mercato

di Marco Festa

Sidigas Avellino – Banvit: fuori i secondi. Ormai ci siamo. Alle 20:30, ala PalaDelMauro, verrà alzata la palla a due del match valido per la quinta giornata di andata del gruppo A di Basketball Champions League. Una palla decisamente pesante per la posta in palio che assegnerà. Entrambe le squadre sono infatti seconde, appaiate a quota 7 punti in classifica, ed hanno finora subito una sola sconfitta su un totale di quattro gare disputate. Dalla continuità in Europa a quella in campionato per la Sidigas Avellino, reduce dai successi in fila a Brescia e tra le mura amiche, contro la Dolomiti Energia Trentino, il passo è stato breve. L'obiettivo è, dunque, riprendere immediatamente la marcia anche nella kermesse continentale dopo la battuta d'arresto sul parquet della capolista Murcia, che ha intervallato proprio le due affermazioni consecutive in Serie A.

Ieri, è stato l'assistant coach biancoverde, Francesco Cavaliere, a presentare la cruciale sfida con i turchi: "Il Banvit” - ha messo in guardia l'ex responsabile del settore giovanile irpino - “è una squadra ostica, che disputa un campionato molto competitivo. Ha degli esterni dotati di tanta aggressività, molto bravi nell'1 contro 1 e a correre il campo, oltre a dei lunghi molto fisici, abili a sigillare i difensori in post basso, a catturare rimbalzi offensivi e a giocare in pick and roll. È una squadra temibile, che fa dell'aggressività, della fisicità e del contropiede le sue armi principali.”

Non sarà, ovviamente, della partita il centro Matt Costello: out 40 giorni in seguito alla distorsione alla caviglia destra rimediata contro Trento. Tre le piste battute per tamponare la sua assenza c'è quella del ritorno in Irpinia di Ben Ortner, ma non solo. Si vocifera di un ritorno del ceco Patrik Auda dopo la breve parentesi vissuta nei play off scudetto della scorsa stagione. Non è da escludere, comunque, che la società decida di non intervenire sul mercato attendendo il rientro del pivot USA.