Sidigas Avellino, contro il Nizhny scocca l'ora di Young Notte Champions al DelMauro (ore 20:30) Il centro USA è pronto all'esordio in biancoverde

“Giro di boa” per la Sidigas Avellino, che oggi scenderà in campo per la prima giornata di ritorno del gruppo A di Basketball Champions League. Alle 20:30, al PalaDelMauro, i lupi sfideranno i russi del Nizhny Novgorod, battuti all'andata con il finale di 93-100 dopo due overtime.

D'Ercole e compagni, reduci dal successo in campionato contro la VL Pesaro, sono chiamati a riscattare il passo falso compiuto lo scorso 21 novembre nel settimo e precedente turno della kermesse europea quando proprio tra le mura amiche, prima della sosta, i lettoni del Ventspils si imposero per 74-88 violando, per la prima volta nell'edizione in corso della competizione continentale, il parquet dei biancoverdi.

Vincendo, il quintetto di coach Vucinic, secondo in classifica a quota 12 punti, può mettere una mini ipoteca sulla qualificazione al “round of 16”. Tutt'altro che un dettaglio, non per caso evidenziato, all'antivigilia del match, da Francesco Cavaliero: “Affronteremo il Novgorod consapevoli dei nostri mezzi eprogressi a partire dall'inizio del campionato. Giocheremo con tutta la determinazione possibile per cercare di ottenere il successo davanti al nostro pubblico e mettere un mattoncino ai fini della qualificazione al turno successivo.” ha dichiarato l'assistant coach della Scandone. Cresce l'attesa anche per la novità di serata: il centro Patric Young è pronto all'esordio con la canotta irpina.

Foto: Enrico Coppola