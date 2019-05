Affaire Nunnally e caso Torino: come cambia Pistoia-Avellino Confermato il risultato Pistoia-Milano 20-0. Potenziale penalizzazione al club piemontese

A partire dalle 13.30 era iniziata l'udienza di discussione sull'affaire Nunnally, sulla presenza in campo dell'atleta di San José che, da squalificato, calcò il parquet del PalaCarrara. All'Olimpia Milano fu inflitto il 20-0 a tavolino e oggi è arrivata la parola fine sul caso dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni. Il club meneghino puntava all'annullamento del provvedimento di omologazione della gara del 4 febbraio scorso, vinta sul campo dall'Armani. È uno dei casi che modifica la prospettiva di Pistoia-Avellino.

"La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, al termine dell’udienza di discussione tenutasi oggi, ha respinto il ricorso presentato, il 12 aprile 2019, dalla società Pallacanestro Olimpia Milano s.s.r.l. (A/X Armani Exchange Milano) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e nei confronti della società Pistoia Basket 2000 s.r.l. per l'annullamento del provvedimento di Omologazione della gara n. 137 del Campionato di Serie A maschile Oriora Pistoia - Pallacanestro Olimpia Milano, del 4 febbraio 2019, con il risultato di 20-0 piuttosto che con il risultato conquistato sul campo, assunto dalla FIP all'esito del doppio grado di giudizio concluso in ambito endofederale". Si legge dalla nota pubblicata dal Coni sul proprio sito. Resta il 20-0 per Pistoia e la quota 12 in classifica.

Dallo scorso weekend, la Oriora è aritmeticamente retrocessa in base alla classifica attuale, ma non scenderà in campo da rassegnata domenica, a partire dalle 20.45, contro la Sidigas. In base ai rumors delle ultime ore, la Fiat Torino corre il serio rischio di essere penalizzata nella stagione in corso per mancati adempimenti. Con i 6 punti in meno previsti, Torino scivolerebbe a quota 10, all'ultimo posto, a -2 da Pistoia. Ecco che il valore della sfida del PalaCarrara cambia eccome negli equilibri del campionato, negli obiettivi delle due squadre. I toscani puntano alla salvezza, gli irpini all'accesso ai playoff Scudetto. Ad Avellino non basta solo il successo, ma dovrà attendere risultati positivi dagli altri campi, ma la Serie A vivrà un finale anche a suon di sentenze in ambito di giustizia sportiva.