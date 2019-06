Scandone scatenata, non solo Obekpa: c'è il sì di Chappell Budget inizialmente ridotto, ma partenza di slancio sul mercato: altri due colpi in canna

La nuova stagione è già iniziata e si gioca principalmente negli uffici del PalaDelMauro dove prosegue, incessante, lo scouting di cestisti in vista della prossima stagione, in attesa delle firme sui contratti degli atleti già bloccati da Nicola Alberani. Ieri, il direttore sportivo della Scandone ha incontrato il patron Gianandrea De Cesare, prima che lo stesso raggiungesse i calciatori dell'Avellino a Capri. L'occasione è stata propizia per illustrare all'amministratore delegato della Sidigas le prime scelte e i prossimi obiettivi di mercato.

Non solo il centro nigeriano Obekpa, ufficializzato in giornata. È tutto pronto per le firme sui contratti dello staff tecnico, del playmaker Brandon Taylor e, non di meno, della guardia/ala Jeremy Chappell, che in giornata ha dato il suo sì definitivo al trasferimento in Irpinia. Resta, invece, da limare qualche dettaglio per procedere al sì formale con l'ala italo-lettone Kaspar Treier. Intanto, il training camp tenuto sui legni del palasport del capoluogo irpino ha restituito due, sostanziali, certezze: il futuro dei giovani Alessandro Marra e Tommaso Guariglia sarà a tinte biancoverdi, con il ruolo di undicesimo e dodicesimo nelle rotazioni.

Idee chiare anche sul budget, che, almeno inizialmente, sarà ridotto, con la disponibilità ad aumentarlo all'occorrenza e in base al cammino di cui la squadra si renderà protagonista. L'elemento fondamentale nella scelta dei nuovi giganti da inserire nel roster sarà, però, l'ambizione; la “fame” - proprio come quelle che sono state individuate, "fiutate", in Obekpa - senza rinunciare a essere, come sempre, ambiziosi. Un modo differente di approcciarsi a una nuova avventura in Serie A e in Europa: per ora, come noto, è certa la partecipazione alla Fiba Europe Cup, ma in casa Avellino è viva la speranza di essere chiamati a far parte della nuova edizione della Basketball Champions League.