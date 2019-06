Scandone, obiettivo Lansdowne per il ruolo di guardia Il giocatore USA ha chiuso la stagione nella top 5 dei migliori realizzatori in Bundesliga

Nella giornata di ieri, la FIBA ha comunicato le squadre partecipanti ai gironi e ai qualification round della prossima Basketball Champions League e la Sidigas Avellino non è presente nella lista per la prima volta. Il Banco di Sardegna Sassari e l'Happy Casa Brindisi prenderanno parte alla competizione con un posto in regular season, la Openjobmetis Varese punta all'accesso tramite i preliminari. Per il rischio di vivere un precampionato già dall'alto impatto con gare decisive e senza il pass per l'accesso diretto ai gironi come nelle precedenti tre edizioni, la Scandone ha preferito chiamarsi fuori. Sarà partecipazione alla FIBA Europe Cup: questo lo scenario in casa Sidigas.

Mercato - Il fronte italiani resta bloccato. Nascerà a breve, come già accaduto nelle scorse estati, un effetto domino per i giocatori nazionali nonostante i tentativi del direttore sportivo, Nicola Alberani, nel velocizzare le pratiche di allestimento del roster. Su quello stranieri, la Sidigas punta con forza al profilo di DeAndre Lansdowne. Ecco la guardia immaginata per il roster futuro. Classe '87, l'esterno statunitense è reduce da un quadriennio in Germania con l'ultimo triennio in Bundesliga. Lansdowne ha vissuto le ultime due stagioni in maglia Braunschweig, con cui ha chiuso nella top five dei marcatori del massimo campionato tedesco. Cifre importanti per il giocatore del Nuovo Messico.

Nuovo organigramma - La Scandone è chiamata ad ufficializzare le modifiche nell'organigramma e nello staff con gli ultimi step per l'iscrizione nel consiglio d'ammistrazione, fissato per la prossima settimana. Il presidente sarà Claudio Mauriello. Massimo Bulleri, che ha già indossato la divisa della Scandone per gli allenamenti dei giovani, sarà vice-allenatore di Massimo Maffezzoli.