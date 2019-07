"Scandone? Chiederò uno sponsor alla proprietà dell'Avellino" Il sindaco Festa: "C'è ancora tempo. Attendo di sapere chi sarà ufficialmente l'interlocutore"

L'Avellino attende. La Scandone fa altrettanto, ma col fiato ancor più sospeso data l'esposizione debitoria decisamente più consistente rispetto alla società di calcio.

Questa mattina, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si è soffermato anche sul traballante futuro dei biancoverdi della pallacanestro, iscritti in Serie B, ma chiamati a produrre una fideiussione di 40mila euro e a presentarla il prossimo 2 settembre.

Come far fronte ai costi, appena citati, ma, non di meno, di gestione in vista della stagione 2019/2020? "Abbiamo due scadenze diverse: c'è, sicuramente, un'urgenza per ciò che riguarda il calcio; per il basket non possiamo dormire sonni tranquilli, ma abbiamo qualche giorno in più. La trattativa è nelle mani del Tribunale, quando sapremo chi sarà ufficialmente ed eventualmente l'interlocutore, e dico eventualmente perché bisognerà capire se ci sono le condizioni per cedere uno o due club, quando avremo il nome, mi farò carico di chiedere una mano anche per il basket con una sponsorizzazione." ha commentato il primo cittadino del capoluogo irpino.

