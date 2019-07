Festa: "Wild card? Contava solo provare a salvare la Scandone" Il sindaco: "La Serie B? In qualche modo la faremo, qui verrebbe comunque a giocarla chiunque"

Non solo calcio. Questa mattina, in conferenza stampa, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, è tornato a parlare del futuro della Scandone rivendicando per l'ennesima volta, con forza, la propria scelta di provare a salvare la società biancoverde seppur eventualmente a discapito di altre realtà cittadine che avrebbero sfruttato una wild card della FIP per ripartire dalla Serie B: “Con la Scandone noi stiamo andando step by step, quasi ora dopo ora. Riusciremo a salvarla? Sarà un miracolo. Non ci riusciremo? Avremo fatto di tutto, fino alla fine, per provare a salvarla. La wild card non sfruttata è un falso problema; è una cosa diversa rispetto alla sopravvivenza della Scandone. Il vero problema è: riusciamo a tenere in vita la Scandone? Sì, benissimo; no, la Serie B verrà a farla chiunque, qualsiasi altra squadra campana. E comunque si chiamasse sarebbe un'altra cosa. La Serie B in qualche modo la faremo. Un anno, due anni, la faremo. L'obiettivo non è fare un B di basket, che mi sembra, per una comunità, che ha vissuto per 71 anni una storia, mi sembra una sconfitta e una resa che io non ho assolutamente condiviso e accettato. Non escludo che nel caso in cui la Sidigas accetti l'offerta di D'Agostino possa essere sponsor del basket, ma sto lavorando anche a altre ipotesi. Se i creditori potrebbero "aggredire" uno sponsor? Se avessi mollato nel momento dell'esclusione dalla Serie A non staremmo a parlare nemmeno di questa eventualità.” ha dichiarato il primo cittadino del capoluogo irpino.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto, per vedere il video integrale della conferenza stampa di Gianluca Festa sul futuro dell'U.S. Avellino e della Scandone.