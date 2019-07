Original Fans: "In piazza con la Curva Sud del calcio" Il tifo organizzato del basket: "Insieme, nella nostra città, contro De Cesare e Mauriello"

Con i tifosi dell'US Avellino scenderanno in piazza anche quelli della Scandone. Gli Original Fans hanno annunciato - tramite nota ufficiale sui canali social - la protesta nei confronti della proprietà. In poche settimane, il club cestistico è scivolato dalla Serie A alla Serie B con una doppia autoretrocessione richiesta dalla Sidigas e la partecipazione al terzo campionato nazionale è tutt'altro che scontata a causa della massa debitoria: "Dopo le Universiadi, siamo pronti a far sentire nuovamente la nostra voce. - si legge nel comunicato degli OF - Questa volta scenderemo in piazza, insieme alla Curva Sud dell’Avellino Calcio. Insieme, nella nostra città, contro personaggi del calibro di De Cesare e Mauriello. Invitiamo tutti gli amanti della Scandone a non tirarsi indietro e ad essere protagonisti al nostro fianco. È arrivato il momento per tutti di metterci la faccia, abbandonando i social e le polemiche inutili. Appuntamento sabato 27 luglio 2019 ore 10 in Piazza Libertà. Con Avellino non si scherza. Direttivo Original Fans 1999 Avellino".