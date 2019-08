Scandone, De Cesare vuole ripartire: la piazza chiede certezze Il presidente Mauriello conferma i dubbi sui lodi. Cavaliere è il nuove assistant di Napoli

Dalla Serie A alla Serie B con la doppia autoretrocessione e con il punto interrogativo che resta comunque sulle sorti della Scandone. Gianandrea De Cesare intende proseguire nel basket come fatto nel calcio: parola del presidente Claudio Mauriello nel corso della conferenza stampa, sponda calcio, ma le modalità restano ignote. Tutto resta nel dubbio con l'unica certezza dell'addio alla massima serie e di una massa debitoria sostanziosa, ma ad oggi indefinita. Come accaduto nelle scorse settimane, la tifoseria attende un chiarimento sulla prospettiva del club.

Francesco Cavaliere è il nuovo assistant del Napoli Basket. L'ex vice biancoverde affiancherà l'head coach Gianluca Lulli nello staff del Napoli Basket. Ecco la presentazione, tramite nota - da parte della società partenopea, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2 (girone ovest): "Nato a Napoli nel 1984 diventa Allenatore nazionale nel 2013. Nel 2006 entra a far parte de settore giovanile della Eldo Napoli per poi proseguire con Vivibasket e Flegrea con cui raggiunge le finali nazionali U15 e U19. Nel 2014 è responsabile del settore giovanile della Sidigas Avellino, mentre dal 2015 viene promosso come assistant coach in prima squadra collaborando negli anni con coach Pino Sacripanti, Nenad Vucinic e Massimo Maffezzoli".