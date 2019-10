Scandone, De Gennaro: "Quando sbagli 21 tiri liberi..." Ruvo di Puglia - Scandone 95-55, il commento del coach biancoverde nel post-gara

"Dopo una partita del genere, c'è poco da commentare. Purtroppo quando sbagli 21 tiri liberi, facendo 13 su 34 ai liberi e 2 su 11 da 3, c'è poco da dire": Ecco il commento post-gara di coach Gianluca De Gennaro dopo il ko della sua Scandone Avellino a Molfetta contro Ruvo di Puglia (95-55): "Quando la palla non entra, iniziamo a disunirci, iniziamo a non difendere più con intensità e questa cosa diventa problematica contro qualsiasi squadra. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Stasera niente è girato nel verso giusto dal primo minuto. Devo valutare bene quali sono i problemi, capire, parlare singolarmente con i ragazzi, cercare in ognuno di loro una reazione.Perché che non siamo una squadra talentuosa si sapeva, che siamo una squadra costruita da 3 settimane idem, che siamo una squadra che in questo momento non può affrontare 3 partite in una settimana pure, però mi aspettavo almeno una reazione d'orgoglio, che neppure c'è stata. E questa è una cosa che, da allenatore, non posso accettare".

Il prossimo futuro: "Da lunedì testa bassa: si lavora forte e si cerca di uscire fuori da questo tunnel che solo col duro lavoro possiamo lasciarci alle spalle. - ha aggiunto De Gennaro nel post-gara - Complimenti a Ruvo, hanno tirato anche da 10 metri facendo canestro, hanno avuto fiducia su tutto, logicamente dovuta anche al fatto che tiri una volta, due, tre, poi la palla entra da sola nel canestro. Altra carenza nostra che, con tiri aperti sbagliati, ci siamo disuniti sempre di più e non abbiamo mai trovato il bandolo della matassa. È una sconfitta che fa male, ma dobbiamo reagire".