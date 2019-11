Piove sul parquet, Santoli: "Non c'erano le condizioni" Basket, Serie B (girone D): Scandone Avellino - Basket Corato, rinviata per pioggia

"Le attese erano tutte positive. I ragazzi erano carichi, pronti per affrontare questo match. Purtroppo l'allerta meteo, con i danni che sta provocando in giro, ha coinvolto anche il palazzetto e non c'erano le condizioni per poter svolgere naturalmente la partita". Questo è il commento di Gerardo Santoli dopo il rinvio del match tra la Scandone Avellino e il Basket Corato, motivato dalla pioggia. Piove sul parquet, a metà campo e per motivi di sicurezza il match è stato rinviato: "Concorderemo insieme a Corato, alla Lega la data del recupero. - ha affermato l'amministratore unico della Scandone - Decideremo quando recuperare il match. Mi dispiace anche per i tanti tifosi, che erano presenti stasera. Tanti bambini. L'ingresso sarà valido per il recupero".

La pioggia dal tetto al parquet: "Non c'erano le condizioni. Nessuno si può prendere la responsabilità di far salire una persona con questo tempaccio. Era un intervento che bisognava fare prima, ma forse nessuno sapeva delle condizioni del tempo, immagino".

Nel restyling in chiave Universiadi era previsto anche un intervento al tetto del palasport, ma non effettuato: "Adesso credo che l'amministrazione prenderà atto dei problemi e in tempi brevissimi metterà al sicuro il palazzetto. Credo che sia anche fattibile perché poi la perdita non è enorme. Qualche goccia, ma è comunque pericoloso per il parquet. Qualche ragazzo rischiava di cadere e di farsi male".