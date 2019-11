Scandone-Cassino 72-53, De Gennaro: "Può essere la svolta" Il commento del coach avellinese dopo il secondo successo dei lupi in campionato

"Dovevamo vincere e abbiamo vinto. Vale il sorriso e la forza per continuare così in campionato". Queste le parole di coach Gianluca De Gennaro dopo la vittoria della sua Scandone Avellino contro la Virtus Cassino (72-53 il finale al PalaDelMauro): "L'approccio è stato buono, ma c'è stato un calo. Questa volta non abbiamo perso fiducia. Siamo tornati bene sul parquet nella ripresa prendendoci buoni tiri, mandandoli a segno. Abbiamo giocato bene con una prestazione da squadra. - ha affermato il coach avellinese - Spero in una crescita della panchina. Il calo del secondo quarto è motivato anche dai cambi e dalle rotazioni. Forse ho esagerato e può servirmi per il futuro, ma devo trovare i ragazzi pronti all'uso sempre. Bianco stava giocando in un ruolo che non è suo, ma dopo gli errori l'ho riproposto nel suo spot. Ne parleremo ad inizio settimana, ma gli chiedo solo di dare il massimo. Rajacic sta migliorando, ma deve crescere in difesa. Mercoledì è un passaggio molto importante. Corato è cresciuta, ci penseremo da lunedì dopo un giorno di riposo. La vittoria di oggi può essere la svolta. C'è attenzione in quello che facciamo e, in realtà, la mente è già rivolta alla gara di mercoledì".