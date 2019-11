Scandone-Corato 61-45, coach De Gennaro: "Partita perfetta" Le parole del tecnico sulla vittoria biancoverde contro la squadra pugliese

La Scandone vince anche contro Corato e sale a quota 6 in classifica. Avellino cresce e trova nuovi spunti positivi per più aspetti. "Siamo contenti per la seconda vittoria in pochi giorni. - ha affermato il coach biancoverde per commentare il successo sulla squadra pugliese - Ci voleva la partita perfetta per vincere con una squadra migliore della nostra. Così è stato. I ragazzi hanno rispettato il piano pre-gara. Hanno lavorato bene in difesa, di testa innanzitutto. Abbiamo tenuto Coraato a 45 punti rispetto ai 70. La panchina ha dato tutto, segnale della crescita di squadra. Ringrazio tutti, compreso lo staff. Stiamo lavorando a tempo pieno. I ragazzi dimostrano, di giorno in giorno, grande dedizione".

La fase di crescita: "Il tiro da 3 sta migliorando. Abbiamo 6 punti ora, ma la strada è ancora lunga. A livello mentale, siamo cresciuti molto. La risposta positiva in avvio di ultimo quarto, dopo il break subito sul finale del terzo, è una cosa bella e ci dà un'ulteriore segnale di fiducia. Stasera c'è da sorridere, ma dalle prossime ore c'è da tornare a lavorare per una nuova battaglia contro Formia".