L'ex Spizzichini: "Certo che qualcuno rilancerà la Scandone"

A margine dell'intervista concessa in esclusiva a 696 TV e Ottopagine.it, alla vigilia dell'impegno con la “sua” Gevi Napoli Basket contro Agrigento, l'ex ala/centro della Scandone, Stefano Spizzichini, ha parlato del mesto doppio declassamento che la sua ex società è stata costretta a subire la scorsa estate: “Sicuramente non sono il primo a dire che è stato un dispiacere vedere una squadra come Avellino costretta a subire le vicende da cui è stata interessata. Sono certo che comunque, col tempo, essendo una realtà consolidata nel territorio, si risolleverà: verrà fuori qualche imprenditore, qualche situazione che riporti in alto la squadra. Soprattutto al Sud servono realtà come Avellino; realtà storiche e che hanno fatto la storia. Non si può non avere Avellino ad alti livello e sono convinto che tornerà dove gli compete. È ovvio che è un colpo tremendo vederla in Serie B. Mi aggiorno sui risultati e mi auguro che la Scandone riesca a salvarsi per poter dare negli anni prossimi, o futuri, a chi vorrà rilanciarla, la possibilità di poterlo fare più rapidamente.” ha commentato il cestista romano.