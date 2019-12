Scandone ko con Bisceglie. Cordoglio per la morte di Angelo Nel post-gara, il club irpino ha espresso il cordoglio per la morte di Angelo De Angelis

La Scandone Avellino cade in casa, vince il Lions Bisceglie con il risultato di 54-71. L'ambiente cestistico irpino è in lutto per la scomparsa di Angelo De Angelis. La Scandone ha emesso un comunicato di cordoglio nel post-gara: il club "esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia De Angelis per la prematura scomparsa di Angelo, storico tifoso spentosi nel pomeriggio. A lei e agli Original Fans, le più sentite condoglianze da parte di tutta la società". Dalle 18, la sfida contro i pugliesi senza il tifo organizzato in curva sud. Solo un segno di lutto alla balaustra del settore. Nei 40 minuti, è risultata evidente la differenza dei due roster, ma anche la prova incolore dei biancoverdi. Si salva solo Andrea Locci per la prestazione individuale. Bruno Ondo Mengue e Domenico Marzaioli pagano probabilmente lo sforzo delle ultime settimane. Hugo Erkmaa risultato bloccato dal sistema difensivo del Lions. Nell'ultimo quarto, la Scandone ha tentato l'ultimo recupero rientrando fino al -8, ma Bisceglie trova nuovamente la doppia cifra di vantaggio chiudendo davvero il match con Drigo. Terzultimo posto confermato per la squadra irpina. Sabato sarà derby in trasferta contro la Bava Virtus Pozzuoli.