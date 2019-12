VIDEO | L'ultimo saluto ad Angelo, OF e Scandone insieme Tutta la comunità irpina si è stretta attorno al dolore della famiglia De Angelis

La scomparsa di Angelo De Angelis ha lasciato attonita tutta la comunità avellinese. Nell'ambiente cestistico irpino, Angelo era molto conosciuto. Tifoso da presenza fissa al seguito della Scandone Avellino, figlio di Alfonso De Angelis, presidente del club negli anni '80. Avellino, in queste ore, si è stretta attorno al dolore della famiglia. Alle 15, sono stati celebrati i funerali. La Scandone era presente con tutto il roster, con il coach, Gianluca De Gennaro, lo staff tecnico e dirigenziale, capeggiato dall'amministratore unico, Gerardo Santoli.

Cordoglio per la famiglia e presenza nella Chiesa Santa Maria delle Grazie di Avellino da parte delle istituzioni sportive, politiche e di chi ha rappresentato la Scandone ai tempi di papà Alfonso, ma non solo. Angelo era componente degli Original Fans e il suo gruppo gli ha tributato il giusto omaggio al termine dei funerali. All'uscita del feretro, sorretto anche da suoi amici, gli OF hanno esposto uno striscione: "Fratello caro, amico, leale sincero. Oggi ti porti in cielo anima e cuore di un intero gruppo. Ciao Angiolè". Un messaggio chiaro che sottolinea le doti, le qualità di Angelo, ricordato con affetto da tutti gli appassionati di pallacanestro e da tutti i cittadini avellinesi.