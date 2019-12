Qui Pozzuoli, coach Gentile: "La Scandone può darci fastidio" Il tecnico flegreo presenta la sfida di sabato. I biancoverdi faranno visita alla Virtus Bava

Ripresa della preparazione per la Scandone Avellino, fase di ricarica e focus sui biancoverdi per la prossima avversaria, la Virtus Bava Pozzuoli. La squadra puteolana non è scesa in campo nell'ultimo weekend per il rinvio del match con la Stella Azzurra (gara che sarà recuperata martedì 17). Sabato, invece, con palla a due alle 19, sarà sfida al PalaErrico tra Pozzuoli e Avellino. Ecco come presenta il momento della Virtus il coach flegreo, Mariano Gentile: "Stiamo cercando di trovare gli equilibri giusti in difesa. Abbiamo lavorato in questi giorni su diversi aspetti tecnici e tattici. - ha affermato il tecnico di Pozzuoli - Stiamo mettendo a posto qualche problema nelle collaborazioni difensive, è un aspetto che dobbiamo migliorare. Bisogna cercare di nuovo di essere una squadra che tiene gli avversari a 60/70 punti ed evitare di subire anche cose elementari come, ad esempio, non riuscire a tenere nell'uno contro uno, a prescindere da chi abbiamo di fronte, dai più esperti ai più giovani. Su questo si sta lavorando a fondo, abbiamo avuto un calo ma è anche fisiologico nel corso della stagione può capitare a chiunque. Siamo tutti concentrati per migliorare”.

Su Avellino: "È una squadra costruita all’ultimo momento, ha avuto un po’ di difficoltà iniziali nel trovare la giusta alchimia tattica e il gioco di squadra, però, nelle ultime partite, si sta notando un lavoro, lento, ma che comincia a dare i suoi frutti. - ha aggiunto Gentile - Il roster è formato da atleti giovani con l’innesto di qualche giocatore esperto che aggiunge qualità tecnica al roster irpino. Sono avversari da prendere con tutte le precauzioni possibili, è una squadra che può dare fastidio. Giocano con grande determinazione fino al quarantesimo minuto, per cui sarà una partita che ci deve vedere concentrati fin dalla palla a due, visto che stanno vivendo una fase di crescita. Mentre, noi stiamo attraversando un periodo di difficoltà e questo, per noi, deve essere uno sprone a dare di più”.