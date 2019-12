Scandone - Corato, risultato non ancora omologato: ecco perché Caso relativo al match, rinviato lo scorso 3 novembre e recuperato il 27 novembre (61-45)

Giallo, come il punto esclamativo che compare sul sito della FIP di fianco allo score, ancora fermo sullo 0-0, relativo a Scandone – Corato, gara valida per la settima giornata del girone D di Serie B, terminata con il finale di 61-45. Il match, rinviato lo scorso 3 novembre a causa di infiltrazioni di pioggia dal tetto del PalaDelMauro, che avevano reso impraticabile il parquet, è stato recuperato lo scorso 27 novembre.

Il risultato non è, però, stato a ora omologato per il presunto mancato pagamento ai pugliesi delle spese relative alla prima trasferta, andata a vuoto. Un atto dovuto, come da regolamento, agli ospiti.

A tal proposito, in casa biancoverde non trapela, comunque, nessuna preoccupazione poiché, stando a fonti interne, tutte le spettanze sono state onorate per tempo ed il caso verrà, dunque, rapidamente archiviato.