Basket, cade un albero: Pozzuoli-Avellino rinviata

Sembrava tutto pronto per il derby tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Scandone Avellino, ma la gara tra le due squadre campane non si giocherà. Rinvio del match, previsto per le 19 di oggi. "Impraticabilità del campo per l'allerta meteo": questa la prima moitvazione, ma la decisione è legata alla caduta di un albero nei pressi del cancello di ingresso del PalaErrico. Rischio serio per l'incolumità (l'albero poteva abbattersi su un auto, in transito pochi istanti prima). A breve arriverà la nota della Protezione Civile e il comunicato della Scandone sul rinvio della gara.

