Scandone, non si gioca a Pozzuoli: ecco perché La Protezione Civile di Pozzuoli spiega i motivi del mancato accesso al PalaErrico

La Scandone non scenderà in campo alle 19. Come presentato, il match tra i biancoverdi e la Virtus Bava Pozzuoli è stato rinviato. La caduta di più alberi, nei pressi del PalaErrico, ha determinato la scelta di posticipare la gara. Resta da definire, nelle prossime ore, il giorno utile per il recupero. Non è la prima volta in stagione per i lupi. Con il Basket Corato fu rinvio del match per l'impraticabilità del parquet, causata dalle infitrazioni al tetto del PalaDelMauro.

Intanto, ecco il comunicato della Protezione Civile sulla situazione al PalaErrico: "Il territorio del Comune di Pozzuoli è stato interessato, nel giorno 13 dicembre 2019, da forti episodi di precipitazioni piovose, accompagnate da intensissime raffiche di vento, che in alcuni casi hanno superato gli 80 chilometri orari e che hanno generato sul territorio comunale molteplici inconvenienti per la caduta di alberi, tabelloni, eccetera. - si legge nella nota - Il palazzetto dello sport “Antonio Errico” è stato oggetto della caduta di alberi di grossofusto, che hanno intercluso l’accesso alle aree di parcheggio e di accesso alla struttura sportiva ed alla scuola media ivi allocata. Pertanto si comunica a codesta società sportiva che l’accesso alle aree di parcheggio e agli ingressi dell’impianto sportivo, denominato “A. Errico”, è vietato dalle ore 19 del 13 dicembre (ieri, ndr) fino alle ore 24 del 15 dicembre per permettere ai tecnici della Protezione Civile la rimozione degli alberi caduti e la verifica di quelli restanti. Si comunica inoltre che saranno verificate anche le linee elettriche di adduzione all’impianto, per cui è probabile che la struttura in oggetto sia mancante, per i giorni suddetti, di energia elettrica".