Scandone, Erkmaa ha scelto Napoli Il play italo-estone ha lasciato il gruppo biancoverde per aggregarsi al roster di Sacripanti

Hugo Erkmaa ha lasciato la Scandone nelle scorse ore per aggregarsi tre le file della Gevi Napoli di coach Stefano Sacripanti. Il play italo-estone ha, dunque, definitivamente rotto gli indugi, dopo un "tira e molla" durata una settimana, scegliendo di accettare la proposta del club partenopeo, che milita nel girone Ovest di Serie A2, di allenarsi con la canotta partenopea per sostenere un periodo di prova. Una perdita di non poco conto per coach De Gennaro e i biancoverdi, in campo in questi minuti contro Matera per la penultima giornata del girone D di Serie B.