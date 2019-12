Scandone, De Gennaro: "Vogliamo la prima vittoria esterna" Lunedì il recupero di campionato contro la Virtus Bava Pozzuoli per la squadra biancoverde

È stata un'altra settimana complicata per coach Gianluca De Gennaro. La sua Scandone Avellino è limitata da diversi acciacchi verso il recupero di campionato, la sfida contro la Virtus Bava Pozzuoli, in programma lunedì sera al PalaErrico: "De Leo non si è allenato, Bianco è bloccato da una contrattura. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Gli altri, almeno, si sono allenati e si allenano da professionisti seri. I ragazzi sanno bene quanto sia importante la gara di Pozzuoli. Anche loro non arrivano da un momento positivo. È una squadra con senior di categoria, che può contare su Savoldelli e che ci affronterà per ottenere due punti preziosi. I ragazzi sanno cosa occorre. Ci vorrà una gara da 40 minuti di forza per vincere e vogliamo strappare la prima vittoria fuori casa".

Hugo Erkmaa, non disponibile per la gara con Matera, torna in gruppo e ci sarà almeno fino al 5 gennaio: "È un nostro giocatore. La società mi ha detto che rientrava e che lunedì sarà nel referto". Sugli aspetti contrattuali dell'italo-estone, il coach preferisce lasciar spazio ai dirigenti biancoverdi.

Il 2019: "Il mio pensiero è rivolto esclusivamente alla Scandone, alla squadra della mia città, che alleno e che reputò la mia famiglia. C'è da centrare la salvezza. Le difficoltà ci sono, c'è da trovare un mare calmo e arrivare in porto".