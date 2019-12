Verso il recupero Pozzuoli-Avellino, i numeri del match Savoldelli e Tomasiello: i leader del gruppo puteolano. Lunedì la gara tra le due squadre campane

Mancano ormai 48 ore alla sfida tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Scandone Avellino, il recupero della gara non giocata per l'impossibilità di accedere al PalaErrico il 14 dicembre scorso. Sarà l'ultimo impegno del 2019 per le due squadre. Il club irpino vive questa appendice stagionale con i dubbi di impiego di diverse pedine e con il caso dal nome Hugo Erkmaa. L'italo-estone, che ha saltato la gara casalinga con Matera, è rientrato nell'orbita Scandone, ma potrebbe restare fino al giorno 5. Due gare, quelle contro Pozzuoli e Valmontone, poi l'addio ai biancoverdi: sembra questa la prospettiva per l'esterno.

Avellino affronterà una Virtus alla ricerca dei punti del rilancio in classifica. Nicola Savoldelli è il leader del gruppo puteolano (terzo per media minuti nel girone D di Serie B con 34.4). Daniele Tomasiello spicca nella voce rimbalzi offensivi: è primo con 3.5 a gara. Nella percentuale al tiro da 3 punti, tra i primi nel raggruppamento, figura anche un altro componente della Virtus Pozzuoli: Niccolò Lurini è terzo nella soluzione da oltre l'arco dei 6.75 con il 46 per cento. Per la Scandone c'è il solo Andrea Locci nella top-five delle varie voci statistiche. Il centro dei lupi è terzo per la percentuale da 2 (61.4). Un numero che gli garantisce il primato nei tiri totali.