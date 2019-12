Qui Pozzuoli, Errico: "Scandone giovane e imprevedibile" Parla il capitano della Virtus Bava alla vigilia del derby campano

Sarà un finale di 2019 a sorpresa perché in estate era prevista una fase piena di sosta del campionato per la Virtus Bava Pozzuoli e la Scandone Avellino, ma il maltempo del weekend del 14 dicembre ha complicato i piani delle due squadre. Il derby sarà recuperato domani (palla a due alle 20) al PalaErrico. "Avellino è una squadra giovane ed imprevedibile. - ha affermato Salvatore Francesco Errico, capitano della squadra puteolana, nel presentare il match - Ha sempre giocato la sua partita con tutte, vincendo contro Corato e Stella Azzurra tra le altre. Sono giocatori che cercano di superare i propri limiti tecnici giocando nei primi secondi dell’azione, non hanno nulla da perdere e non vanno sottovalutati”.

Errico sul campionato della Virtus: "Vincendo le prossime due gare queste saremmo solo due punti al di sotto di quanto ci siamo prefissati ad inizio stagione. Bruciano maggiormente le sconfitte contro Formia e Luiss Roma, le altre ci possono stare, ma forse non nelle modalità in cui sono sopraggiunte. Con Ruvo, ad esempio, siamo stati in partita per due quarti e poi abbiamo ceduto, un peccato. Rimanendo in scia ci saremmo potuti giocare la partita e magari metterli in difficoltà davanti al pubblico amico. Ora è andata, testa a lunedì”.

Il valore dei punti in palio contro Avellino: “La partita con la Scandone è una di quelle da vincere per terminare il girone di andata in bellezza e a ridosso dei playoff. - ha aggiunto Errico - C’è tanta voglia di riscatto, veniamo da un periodo difficile con un calendario che di sicuro non ci ha aiutati. Adesso, però, è il momento di reagire".