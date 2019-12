Pozzuoli-Avellino, limite di 35 tifosi irpini al PalaErrico Ecco quanto deciso per ordine e sicurezza pubblica. I dettagli dell'ingresso all'impianto

Dopo il rinvio del 14 dicembre, ecco finalmente all'orizzonte il recupero della gara valida per la tredicesima giornata del girone D di Serie B. Domani, con inizio alle ore 20, sarà sfida tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Scandone Avellino. Il club puteolano, con una nota ufficiale, ha comunicato le disposizioni di ordine e sicurezza pubblica per consentire l'accesso al PalaErrico, in base alle indicazioni della Questura di Napoli e del Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli.

Per i tifosi locali, l'ingresso sarà consentito a chi esibirà agli steward il documento di riconoscimento, in corso di validità, con residenza a Napoli e provincia. Per l'ingresso dei tifosi ospiti, "sarà consentito esclusivamente l’accesso ad un numero massimo di 35 persone che la società Scandone Avellino dovrà consegnare alla Virtus Pozzuoli al momento dell’arrivo al Pala Errico. L’elenco nominativo sarà, poi, consegnato alla visione del Commissariato di Polizia". Ecco quanto definito dagli organi competenti.

Gli arbitri - La gara tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Scandone Avellino sarà diretta dai signori Gianluca Cassano di Roma e Giorgio Silvestri di Roma (segnapunti Antonio Scalera di San Marco Evangelista, cronometrista Marina Di Francia di Pozzuoli, addetto ai 24 secondi Bruno Senese di Napoli).