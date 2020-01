Scandone ko, debacle a Valmontone: -35 nella prima del 2020 Finale di 98-63. Gara iniziata con dieci minuti di ritardo: squadra irpina bloccata nel traffico

I primi segnali di una nuova giornata negativa, l'ennesima della stagione, sono arrivati già nel viaggio d'andata verso Valmontone, con la Scandone bloccata nel traffico. Il match nella Tensostruttura non è iniziato alle 18. Dieci minuti di ritardo, poi la palla a due e altri 40 minuti di difficoltà per Avellino. La squadra di coach Gianluca De Gennaro subisce 30 punti nel primo quarto, realizzandone 18 e si ritrova costretta alla rimonta. Nella seconda frazione, gli ospiti hanno il merito di non mollare e di restare potenzialmente in scia (44-34 al 20'). Al rientro, per la ripresa, tracollo biancoverde: parziale di 17-0 per Valmontone, allenata da Alex Righetti, e chiusura, di fatto, dei giochi al 30' (72-43). Nell'ultimo periodo, puro "garbage time" con Andrea Bianco, costretto a richiamare lo staff medico. Nel finale, De Gennaro garantisce spazio a chi ha giocato meno fin qui. Da salvare, per Avellino, c'è solo il sostegno dei tifosi, che hanno raggiunto anche la Tensostruttura di Valmontone. Finale di 98-63.

Serie B (Girone D) - Quindicesima Giornata (Tensostruttura, Valmontone)

Virtus Special Days Valmontone - Scandone Avellino 98-63

Parziali: 30-18, 14-16, 28-9, 26-20

Valmontone: Di Poce 3, Caridà 26, Pedà 1, Misolic 8, Ugolini 5, Bisconti 18, Cavallo 2, Scodavolpe 13, Bonessio 8, Santini 14, Casale ne. All. Righetti.

Avellino: Scardino 3, Iovinella 6, Genovese 2, Cherubini 5, Rajacic 7, Dushi, Marzaioli 14, Locci 6, Ondo Mengue 13, Bianco 3, Erkmaa 4, De Leo ne. All. De Gennaro.