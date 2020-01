Scandone, De Gennaro: "Senza cuore, grinta, voglia" Valmontone-Avellino 98-63, il coach: "Squadra presuntuosa. Erkmaa non è più della Scandone"

"C'è poco da dire con una prestazione del genere". Gianluca De Gennaro inizia ad analizzare così il ko rimediato dalla sua Scandone a Valmontone (finale di 98-63): "Abbiamo subito dal primo minuto. - ha affermato il coach avellinese - La squadra è arrivata, per problemi di traffico, alle 17.25. Mi aspettavo un inizio non brillante. Abbiamo pure ripreso la partita arrivando fino al -6, ma si è nuovamente spenta la lampadina e abbiamo beccato un parziale di 17-2, che c'ha tagliato le gambe. Faccio fatica a commentare una partita e una prova del genere. C'è mancato tutto: cuore, grinta, voglia, tutto. Loro hanno giocato con intensità. Sono giocatori esperti e questo fa la dfferenza. L'hanno fatta vedere l'esperienza, ma io ho avuto poco da tutti. Voglio sottolineare la prestazione di Iovinella, che ha giocato facendo una grande prova. Lo stesso vale per Genovese, Scardino. Gli altri mi hanno dato poco. Ho bisogno che tutti si mettano a lavorare di più, con intensità, che ascoltino di più. Siamo abbastanza presuntuosi in questo momento. Devono ascoltare di più e lavorare, in attesa che qualcosa arrivi dal mercato. Adesso siamo veramente corti. Il girone d'andata è finito come non mi aspettavo. Fino a questo momento, nessuno ci dava 6 punti. Siamo abbastanza contenti di questo. Da domani Erkmaa non sarà più un giocatore della Scandone. Mi manca un playmaker puro".