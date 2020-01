Scandone, Festa: "Oltre ai lodi ci sono i debiti" Il sindaco di Avellino si è soffermato sul futuro sempre più in bilico della società di basket

Il futuro della Scandone era e resta appeso a un filo. Sempre più sottile. A parlarne, oggi, a margine dell'incontro per il “Partenio-Lombardi”, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa: “C’è una difficoltà che conosciamo da tempo. Ricordo, però, che per tre volte la Scandone era data per cancellata e, invece, si è sempre rialzata. Abbiamo avviato un campionato, con anche qualche vittoria sul campo. C’è la questione lodi e anche una messa in mora da parte di Cavaliere da pagare in maniera tempestiva, entro venerdì prossimo. Gli altri lodi sono esecutivi e non c’è la messa in mora, almeno queste sono le notizie che ci risultano. Si sta provando a verificare la possibilità di pagare il primo lodo sapendo, però, che ce ne sono altri già esecutivi. Ci sono difficoltà anche più complesse che sta affrontando il duo Scalella - Baldassarre, entro il 10 verifichiamo la possibilità di pagare questo primo lodo per cui è stata messa in mora la Scandone. Bisogna, però, anche comprendere però la mole di debiti che dovranno essere pagati nei prossimi mesi e quanto realmente questi debiti possano essere inclusi nel piano di ristrutturazione economica della Sidigas.”