Scandone, la vittoria con Corato è ancora ufficiosa Dalla FIP, nel registro risultati, si conferma l'attesa dell'omologazione del risultato (61-45)

Passano i giorni e si conferma - almeno sul sito della FIP - l'ufficiosità per il risultato del match Avellino-Corato, giocato il 27 novembre scorso e vinto sul parquet dai biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro con il risultato di 61-45 (fu il recupero della gara non giocata il 3 novembre a causa della pioggia al PalaDelMauro). Nel registro risultati della Federazione Italiana Pallacanestro, permane l'attesa dell'omologazione. Punto esclamativo da disco giallo e 0-0 che campeggia al centro, a dividere i nomi delle due squadre. Nei giorni successivi alla mancata omologazione, De Gennaro fu molto chiaro in sala stampa presentando tranquillità per quanto avvenuto e attendendo semplicemente l'ufficialità del 61-45 finale per i due punti in classifica, presenti tuttora per i lupi.

Ecco quanto ancora presente nella nota della FIP: "Il Giudice Sportivo Nazionale, in riferimento al C.U. n. 340 del 4.12.2019 G.S.N. n. 74, con il quale si omologava la gara n. 3403 con il risultato conseguito sul campo, valida come ripetizione della gara non disputata in data 03.11.2019 per impraticabilità del campo, letta l’istanza pervenuta dalla società Basket Corato ai sensi dell’art. 93 R.G., avente ad oggetto l’informativa circa il mancato adempimento della società Scandone Avellino al pagamento delle spese di viaggio in favore della società Basket Corato, per la gara non disputata, così come disposto dal Giudice Sportivo Nazionale in C.U. n. 229 del 06.11.2019 G.S.N. n. 47 ai sensi dell’art. 67 R.E. Gare; premesso che in data 27.11.2019 si è disputata la ripetizione della gara n. 3403 del campionato di Serie B maschile tra la soc. Scandone Avellino e la società Basket Corato presso il Palasport G. del Mauro; che il Giudice Sportivo Nazionale omologava la predetta gara con il risultato conseguito sul campo come da C.U. n. 340 del 4.12.2019 G.S.N. n. 74; considerato che la corresponsione delle spese di viaggio in favore della società ospitata deve avvenire entro il termine di effettuazione della ripetizione della gara ai sensi dell’art. 67 R.E. Gare; che allo stato non vi è prova dell’effettuazione del pagamento; P.Q.M. Revoca, ai sensi dell’art. 88 comma 1 R.G., il provvedimento di omologazione della gara n. 3403 del 27.11.2019 disputata tra la società Scandone Avellino e la soc. Basket Corato, con conseguente sospensione della omologazione della predetta gara riservandosi ogni eventuale provvedimento da adottare successivamente alle verifiche predisposte; all’uopo si invia separata diffida alla soc. Scandone Avellino avente ad oggetto la richiesta di fornire prova documentale del pagamento ordinato come sopra".