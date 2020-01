La Scandone torna a vincere: battuta Scauri (71-61) Vittoria nel primo match casalingo del 2020 per i biancoverdi di coach De Gennaro

La Scandone Avellino torna alla vittoria battendo il Basket Scauri con il risultato di 71-61. Nella gara valida per la prima giornata di ritorno del girone D di Serie B, i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro approcciano nel modo migliore e corrono nel primo parziale, chiuso con il punteggio di 24-15. Alcune incertezze nel secondo quarto privano i lupi di un rientro con margine negli spogliatoi. Scauri è abile a formulare il -5. Si riparte dal 36-31 dei primi 20 minuti di gioco. La Scandone accelera decisamente in avvio di ripresa e trova la doppia cifra di vantaggio nella prima parte della terza frazione (48-35 al 25’). Con la tripla di Bianco, Avellino ribalta momentaneamente la differenza canestri. Scauri limita i danni con il 54-42 al 30’. Gli ospiti firmano la tripla del -7 al 34’, si spingono fino al -5 al 37’. Bianco piazza la bomba che vale il 67-58: è la conclusione che blinda i due punti per la Scandone. I biancoverdi non ribaltano la differenza canestri. Quota 8 in classifica per il roster irpino.