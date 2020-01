De Gennaro: "È venuto fuori lo spirito irpino" Avellino-Scauri 71-61, le parole del coach biancoverde nel post-gara

"È stata una partita importante. Dovevamo vincere e abbiamo vinto. Ci siamo messi a 4 punti da una concorrente". Gianluca De Gennaro commenta così la vittoria della sua Scandone Avellino sul Basket Scauri: "Ci siamo allenati bene in settimana. Abbiamo giocato bene per come siamo in questo momento. - ha affermato il coach biancoverde - È uscito fuori lo spirito irpino. Non hanno mollato. Sono rimasti sempre concentrati. Sono fiero di questo. Sono stracontento. Abbiamo comunque commesso tanti errori, ma dovuti alla concentrazione. In allenamento facciamo tante cose, in partita, un po’ la pressione, la gioventù, vengono meno alcuni automatismi. In attacco, la cosa che ho chiesto è lo spirito di sacrificio. C’è bisogno di fare un passaggio in più e in modo attento. Devono tirare con convinzione restando concentrati per 40 minuti. Oggi è arrivata una partita del genere. Abbiamo tirato con il 42 per cento da 3. Gli allenamenti funzionano. Tanto tiro in allenamento sta venendo fuori. Dobbiamo continuare a lavorare sui rimbalzi. Stiamo lavorando sulla difesa a zona. Stiamo crescendo sulle palle perse. Sono contento per i playmaker. Non potevo pretendere di più. Abbiamo provato a ribaltare il -15, ma siamo a +4. Vogliamo tenere questo gap fino alla fine. CI siamo avvicinati a Formia e abbiamo guadagnato 2 punti sulle concorrenti: deve essere motivo di orgoglio e felicità. Avremo tempo per lavorare su qualche dettaglio in più. Voglio coinvolgere tutti tra attacco e difesa. Siamo contenti per una bella prestazione".