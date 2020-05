Festa: "La Scandone ha le carte in regole per tornare in A2" Il sindaco conferma la possibilità di acquisire un titolo sportivo

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa, a margine della riapertura del Campo Coni, si è soffermato anche sul futuro della Scandone confermando la volontà di valutare l’acquisizione di un titolo di A2. "Al di là delle vicende societarie, e ricordando che la proprietà è ancora Sidigas, la Scandone sarebbe la più titolata ad acquisire un titolo, per blasone e capacità di investimento. Abbiamo storia e per giunta una struttura da 5mila posti a sedere - ha dichiarato il primo cittadino - Stiamo valutando, ci sono delle opportunità in tal senso ma a me piacerebbe raggiungere la promozione sul campo. In ogni caso la partita è ancora in Tribunale. Se la vicenda dovesse chiudersi in maniera positiva, la Scandone si svincolerebbe dai debiti e potrebbe essere ceduta. Da qui l’opzione promozione o acquisizione di un titolo".