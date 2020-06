Il basket riparte e un ex Scandone è protagonista in panchina Come nel calcio, anche nella pallacanestro, è la Germania a determinare il restart delle gare

In Italia la Federazione ha deciso di annullare la stagione 2019/2020 ed è al lavoro per la prossima annata sportiva. La stessa decisione è stata assunta dalla FIBA per Champions League (rinviata con Final Eight nel prossimo autunno) e Europe Cup e dall'ECA per EuroLeague e EuroCup, fermate in modo definitivo nell'emergenza covid. Spagna e Germania hanno optato, invece, per un torneo conclusivo che stabilirà i verdetti per la massima serie.

La Bundesliga è ripartita nella serata di ieri. Sono dieci le squadre impegnate nella fase finale, disegnata ad hoc dopo i mesi di lockdown (due gironi da cinque con otto squadre che accederanno ai playoff) e all'esordio ecco la sorpresa: il Ratiopharm Ulm, allenato dall'ex Scandone, Jaka Lakovic, ha superato il Bayern Monaco. Vittoria all'Audi Dome, a porte chiuse, (85-95) con un'ottimo ultimo quarto (parziale di 27-33) per i ragazzi allenati dallo sloveno, biancoverde da gennaio 2013 a maggio 2014, decisivo per la salvezza nel primo anno di gestione sportiva Sidigas. L'Ulm ha battuto i campioni in carica, che hanno pagato anche le assenze di Nihad Djedovic e Greg Monroe. Per il team di Lakovic sono stati preziosi i 21 punti di Tyler Harvey.

Dopo un percorso da vice, iniziato nel 2016, con il Barcellona B e la Slovenia, l'ex Avellino ha vissuto una breve esperienza da head coach a Bilbao, ma nello scorso anno ha iniziato la prima vera avventura da capo allenatore con Ulm.

Foto: screenshot dal canale youtube Ratiopharm Ulm