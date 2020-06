Alberani porta a Strasburgo un ex obiettivo della Scandone Poteva essere uno degli stranieri del roster biancoverde. Poi l'autoretrocessione in Serie B

Giugno 2019, in casa Scandone Avellino, fu il mese di annunci - gli accordi con Jeremy Chappell, Kaspar Treier, Chris Obekpa e Brandon Taylor - ma anche dei primi rumors di uscita dalla Serie A. Un anno fa il direttore sportivo, Nicola Alberani, era al lavoro per ridefinire il roster, il quinto della sua avventura in biancoverde, mentre già vacillava la posizione del club, che poi scelse la strada dell'autoretrocessione in Serie B. Tra le voci di mercato spuntava anche l'interesse dei lupi per DeAndre Lansdowne.

La guardia di Albuquerque era pronto a salutare la Germania per iniziare una nuova esperienza. Con il concretizzarsi delle problematiche interne al gruppo Sidigas e all'area sportiva, Lansdowne optò per la firma rapida con la Leonessa Brescia. Nella stagione bloccata dall'emergenza covid, l'esterno del Nuovo Messico ha disputato 21 gare con la canotta dei lombardi. In mattinata, ha salutato ufficialmente Brescia. Lansdowne è un nuovo giocatore del SIG Strasburgo, firmato dal nuovo direttore sportivo dei transalpini, Nicola Alberani. A distanza di dodici mesi si crea quanto poteva iniziare ad Avellino.