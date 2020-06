Scandone, quel disco giallo che resta sul match con Corato Non sortirà effetti perché la stagione è annullata, ma manca un verdetto sulla gara

La Federazione Italiana Pallacanestro ha scelto di annullare la stagione nell'emergenza covid. La Scandone ha chiuso al penultimo posto del girone D il primo campionato di Serie B dopo 19 anni consecutivi in A. Diciannove sconfitte e cinque vittorie sul campo per la squadra allenata da Gianluca De Gennaro, ma uno dei successi ottenuti in stagione dalla squadra biancoverde figura solo nella classificata pubblicata dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Nell'archivio della FIP si conferma "il disco giallo", quello del risultato ufficioso, per Scandone Avellino - Basket Corato, giocata il 27 novembre scorso e recupero del match previsto domenica 3 novembre, non disputato per l'impraticabilità del parquet (pioveva sul campo da gioco del PalaDelMauro). La stagione è blindata dallo stop per l'emergenza covid, quindi nei fatti non possono esserci altre sorprese negative per il futuro dei lupi.

Nella forma, però, la Scandone rischia di perdere la gara a tavolino e di rimediare una penalizzazione sulla classifica della stagione bloccata (per il 2020/2021 la società irpina dovrà fronteggiare un -5 di partenza, motivato dal mancato pagamento nei termini dei lodi FIP con ex tesserati). Solo un aspetto puramente numerico e non sostanziale sulla posizione di classifica della Scandone, con 2 punti di vantaggio sul fanalino di coda, il Basket Scauri, club che ha rinunciato ai diritti sportivi validi per la B della prossima stagione. Nell'emergenza covid c'è stata la sospensione dei termini relativi ai procedimenti innanzi alla Procura Federale e agli organi di giustizia fino allo scorso 2 giugno e l'ultimo provvedimento pubblicato dalla FIP risale a fine febbraio.