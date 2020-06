Festa: "Scandone in B. Progetto A2? Chi ha polvere sparasse" Il sindaco di Avellino: "Crescete e moltiplicatevi. Acquistate titoli, fate quello che volete"

"Al momento si sta lavorando per un campionato di Serie B. Sapete che potenzialmente ci sarebbero anche opportunità di ripescaggio, di acquisizione di titoli di A2, ma finché non sarà risolta la vicenda debitoria qualsiasi altra valutazione dovrà solo essere rimandata. Allo stato attuale si sta lavorando per una Serie B che in prospettiva potrà essere di vertice". Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, garante della Scandone tra la gestione sportiva e la casa madre Sidigas, ha presentato così il futuro del club (a fine luglio scade l'accordo con la dirigenza attuale): "Al momento c'è Basile (il commissario liquidatore della società, ndr). Basile certamente in questo periodo, poi vedremo. Magari qualcuno acquista la Scandone, potrebbe uscire un acquirente. Noi auspichiamo il bene massimo per la Scandone, ma per la pallacanestro, per il basket in generale".

Sull'ipotesi A2 con la Pallacanestro Avellino: "Ho letto che forse c'è qualche opzione anche d'acquisto da parte di altre società di titoli di A2. Siamo contenti. Più pallacanestro si vede in città, più il movimento cresce, più lo sport viene frequentato siamo contenti. Poi c'è il cuore verso la Scandone. Questo l'ho sempre detto. Una cosa è il basket, l'altra è la Scandone, ma questo è Gianluca. Il sindaco dice: "crescete e moltiplicatevi". Acquistate titoli, fate l'A2, fate l'A1, fate l'Eurolega, fate quello che volete. Il palazzetto c'è, è a disposizione della comunità, dei tifosi. Quindi, chi ha polvere sparasse. Un incontro? Non me l'hanno chiesto. Quando me lo chiedessero, come per la Sandro Abate, voi sapete che la mia porta sembra il Colosseo. È sempre aperta, non ho mai rifiutato di incontrare nessuno. Anzi, mi dicono che incontri troppa gente, ma lo faccio volentieri. Fa parte anche un po' del mio carattere. E poi soprattutto cerchiamo anche di trovare soluzioni nell'interesse della comunità. Questo è il mio approccio in tutte le attività che metto in campo".

Festa auspica la conferma di coach Gianluca De Gennaro sulla panchina della Scandone: "La società sta dialogando con coach De Gennaro e speriamo che nei prossimi giorni si possa arrivare ad una definizione dell'ingaggio del prossimo anno. Ma sono vicende che attengono alle dinamiche societarie".