Scandone, venerdì il consiglio federale verso la ripartenza È attesa per le nuove decisioni che saranno prese dalla FIP per la ripresa dei campionati

La Federazione Italiana Pallacanestro ha fissato la data del prossimo consiglio. Venerdì, con inizio alle 10.30, sarà nuovo incontro per porre davvero le basi alla riorganizzazione dei campionati e per la ripresa dopo l'emergenza sanitaria.

Il consiglio federale si svolgerà in modalità web conference. Come di consueto, il presidente FIP, Gianni Petrucci, darà il via alla riunione in cui saranno presenti anche i delegati di LBA e LNP, delle leghe per la Serie A, A2 e B. È probabile una prima indicazione sui format dei tornei. Sugli organici, invece, ci sarà solo una verifica. La Legabasket ha proposto alla Tezenis Verona la partecipazione alla Serie A 2020/2021 e, quindi, il flusso promozioni/retrocessioni è in continua evoluzioni e può offrire sorprese lungo l'estate. In Serie B continua il mercato dei titoli sportivi.

"I regolamenti federali, le disposizioni organizzative annuali professionistiche, le pratiche legali, i settori, gli uffici, i comitati, le commissioni, il bilancio consuntivo 2019, le delibere amministrative": queste le altre voci che saranno presenti all'ordine del giorno per il consiglio federale di venerdì.