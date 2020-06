Scandone, Molfetta in Serie B: acquisito il titolo di Corato Tra i lupi e il club neroverde è stato botta e risposta per il caso "rimborso trasferta"

Il Basket Corato saluta la Serie B. Scambio di titolo sportivo con la Pallacanestro Molfetta e si riposiziona in Serie C Gold. Manca solo la ratifica della FIP, ma l'arrivederci alla terza serie è stato annunciato proprio dal club neroverde: "Alla luce della grave situazione economica che investe tutte le aziende che supportano il Basket Corato, ed alla luce della totale incertezza sulla organizzazione e ripresa del prossimo campionato di Serie B, la società ha deciso (a malincuore) di non fare il passo più lungo della gamba, e, in assenza di una possibilità di programmazione per la prossima stagione sportiva, di partecipare al massimo campionato regionale di Serie C Gold (titolo acquisito dalla Pallacanestro Molfetta)".

Molfetta in B, Corato in C. Nella stagione fermata dall'emergenza sanitaria, la società del presidente Antonio Marulli e la Scandone non sono mancate le polemiche per il caso del mancato pagamento della trasferta (match giocato il 27 novembre ad Avellino, recupero della gara prevista il 3 novembre, ma rinviata per pioggia). Era attesa per l'evoluzione in sede federale, rallentata dalla chiusura degli uffici FIP per l'emergenza covid. Gli effetti della sentenza sarebbero ricaduti sulla stagione annullata e non su quella successiva.

Foto: pagina ufficiale Facebook Basket Corato