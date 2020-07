Kaspar Treier finalmente in A: la Scandone lo firmò nel 2019 Annunciato prima dell'autoretrocessione, l'estone di formazione italiana esordirà in Serie A

Era reduce da due stagioni vissute con la Poderosa Montegranaro quando accettò l'offerta della Sidigas Scandone Avellino. La società irpina ufficializzò l'ingaggio di Kaspar Treier il 10 giugno 2019, ma al pari di altri giocatori annunciati l'italo-estone non ha mai raggiunto l'Irpinia in virtù dell'autoretrocessione decisa dalla proprietà biancoverde per l'impossibilità di rispettare i parametri Comtec.

Liberatosi dall'accordo con Avellino, Treier ha optato per la OraSì Ravenna restando in A2 anche nel 2019/2020. Dopo un'annata giocata con la media di 9.8 punti, 4.5 rimbalzi e 1.3 assist, chiusa con il primo posto nel girone est, Treier è finalmente pronto all'esordio in massima serie. La Dinamo Sassari punta sul nativo di Tartu, classe '99, ex Scandone solo per alcuni giorni d'attesa di un'esperienza mai iniziata all'ombra del Partenio. "Fortemente voluto dal general manager Federico Pasquini e da coach Gianmarco Pozzecco, Kaspar sarà legato alla Dinamo per le prossime tre stagioni. -si legge nella nota del club sardo - Un cammino da percorrere insieme con l’ambizione e la voglia di lanciare l’ex Ravenna nella massima serie fin da subito, accompagnando il ragazzo nella crescita professionale e nel salto di categoria".