Basket, Gualtieri: "Piena disponibilità sul credito d'imposta" Il ministro dell'Economia apre al confronto e all'approfondimento sul tema

Il Comitato 4.0, che riassume le posizione delle leghe sportive, con LBA e LNP al suo interno, è stato ricevuto dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Il basket e gli altri sport, ma anche la terza serie del calcio, ha sottolineato l'importanza di "approvare il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive, strumento decisivo per tenere insieme il tessuto sportivo e sociale del Paese", a maggior ragione nella fase complicata che stanno vivendo i club dopo l'emergenza covid. Il ministro ha aperto alla misura con "grande attenzione, valutando la possibilità di inserire la misura già nel prossimo provvedimento che seguirà il voto sullo scostamento di bilancio", in programma domani. Quello di ieri è stato solo il primo di diversi contatti che proseguiranno con Francesca Buttara per la Lega Pro, con gli advisor, Davide Rotondo e Paolo Lucarini. Nel Comitato 4.0 sono presenti anche il presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Basciano, e il segretario generale di Fidal Runcard, Fabio Pagliara.