Riecco la Scandone, rilancia i social e c'è il jolly Janelidze Il georgiano è reduce dalle esperienze con Trieste e Napoli tra Serie A e Serie A2

Il mercato resta bloccato, manca la firma di Jason Rich per risolvere la questione BAT e riattivare la possibilità di tesseramenti, ma la Scandone prende sempre più forma e, sulla carta, coach Gianluca De Gennaro ha già gran parte del roster 2020/2021.

Valerio Costa, Alessandro Marra, Nikola Mraovic, Gianpaolo Riccio e Dimitri Sousa per il reparto esterni, Uchenna Ani, ma sopratutto Giga Janelidze per il settore lunghi. Il profilo del georgiano, classe '95, di formazione italiana, reduce dalle esperienze con Trieste e Napoli tra Serie A e Serie A2, è la riprova del cambio di passo che il club irpino sta provando a firmare verso la nuova stagione. Certo, ad oggi - a meno 8 giorni dall'esordio ufficiale in Supercoppa, la Scandone non ha avviato la preparazione precampionato e non ha ufficializzato un ingaggio per squadra e staff tecnico, ma per il trofeo Centenario, organizzato dalla LNP, non c'è l'obbligo di tesseramento.

Quindi, seppur in ritardo, la società biancoverde rientrerà nei termini previsti. Intanto, proprio ieri, la Scandone ha rilanciato le pagine social con un post: "Il coraggio e la perseveranza possiedono un talismano magico di fronte al quale le difficolta` scompaiono e gli ostacoli svaniscono nel nulla".