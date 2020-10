Scandone, visite mediche in città: attesa per gli allenamenti Domenica la prima gara ufficiale in Supercoppa. I giocatori stanno raggiungendo l'Irpinia

In casa Scandone sono in corso i preparativi per la Supercoppa di Serie B. Domenica, con palla a due alle 18, la squadra irpina ospiterà la Partenope Sant'Antimo al PalaDelMauro per la prima giornata del girone Q del trofeo Centenario ed è corsa contro il tempo per la gestione sportiva biancoverde, rappresentata da Gennaro Canonico e Gerardo Santoli, al lavoro con il coach, Gianluca De Gennaro, confermato e in attesa delle ufficialità.

Anche il roster non è stato ancora annunciato dal club, ma i giocatori sono in arrivo. Prime visite mediche e viaggio verso l'Irpinia per i componenti del roster 2020/2021 che risulta pronto sulla carta per l'obiettivo di un campionato tranquillo, ma che dovrà bruciare le tappe per farsi trovare pronto al campionato. La Supercoppa sarà utilizzata per la preparazione al girone D di Serie B.

Giga Janelidze rappresenta il colpo ad effetto per la squadra che sarà allenata da De Gennaro. Domenico Marzaioli resterà in biancoverde. La Scandone Avellino ha ormai preso forma e la società è chiamata agli annunci ufficiali.