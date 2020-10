Scandone, altro rinvio: a Pozzuoli si gioca il 28 ottobre La squadra puteolana ha affrontato Salerno, squadra che ha ora 3 casi covid

Salta nuovamente l'esordio ufficiale della Scandone per l'annata sportiva 2020/2021. Domenica scorsa la squadra irpina non è scesa in campo per affrontare la Partenope Sant'Antimo a causa dei sospetti casi covid nel gruppo-squadra della PSA. Match differito e da reinserire in un calendario che presenterà un altro recupero.

Infatti, è stato rinviato anche il match Virtus Pozzuoli - Scandone Avellino, valido per la seconda giornata del girone Q di Supercoppa Centenario di Serie B e in programma per domenica al PalaErrico. La squadra puteolana è stata sconfitta domenica scorsa dalla Virtus Arechi Salerno e nel gruppo-squadra avversario sono stati riscontrati 3 casi covid nelle ultime ore. A scopo precauzionale, il match Pozzuoli-Avellino è stato rinviato a mercoledì 28 (palla a due alle 18.30).

Foto: sito ufficiale Virtus Pozzuoli