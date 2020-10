Covid, Scandone-Partenope: si profila un nuovo rinvio Si attendono ufficialità. Controlli al gruppo-squadra irpino per verificare la situazione interna

Ieri pomeriggio la Scandone non si è allenata al PalaDelMauro: un chiaro segnale della criticità che si avverte nell'ambiente cestistico irpino. Ci sarebbe un caso covid nel gruppo biancoverde, non direttamente nella prima squadra, ma comunque a contatto con il roster nei giorni scorsi. Lo staff ha predisposto lo screening per accertare la condizione dei tesserati e verificare, quindi, la situazione interna e a questo punto appare inevitabile un nuovo rinvio nel percorso a ostacoli delle squadre campane nella Supercoppa Centenario di Serie A2 e Serie B.

Alle 18 di domani, al PalaDelMauro, è in programma la gara tra la Scandone Avellino e la Partenope Sant'Antimo, valida per il primo turno del girone Q di Supercoppa, già rinviata lo scorso 11 ottobre per i sospetti di casi covid nel gruppo-squadra della PSA, a contatto nei giorni precedenti con un positivo. Verso il recupero c'è da definire la posizione dei club con il richiamo anche alle decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro e della FIP.