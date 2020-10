Scandone, positivo un giocatore del settore giovanile Il club irpino ha chiesto il secondo rinvio della sfida con Sant'Antimo

Tutto confermato anche con una nota ufficiale. C'è un caso positivo nel settore giovanile della Scandone. Il tesserato ha avuto contatti diretti con la prima squadra e, per questo motivo, il club irpino ha richiesto il secondo rinvio della sfida con la Partenope Sant'Antimo, valida per la prima giornata del girone Q di Supercoppa Centenario di Serie B, in programma già lo scorso 11 ottobre e fissata ora per domani (palla a due alle 18) al PalaDelMauro. La gara era stata differita per un conclamato contatto del gruppo squadra della PSA con un caso covid.

La nota ufficiale della Scandone: "Avendo riscontrato la positività di un atleta del settore giovanile che ha avuto contatti diretti con la prima squadra, la S.S. Felice Scandone ha richiesto alla LNP, alla FIP e alle altre società del girone Q della fase di qualificazione della Supercoppa Centenario 2020, un ulteriore rinvio della gara contro la PSA Partenope Sant’Antimo, rispetto all’iniziale recupero calendarizzato per mercoledì 21 ottobre alle 18:00. La richiesta nasce dalla necessità di rispettare la normativa vigente a livello nazionale e regionale, che impone una quarantena fiduciaria di 10 giorni a chi ha avuto contatti con una persona positiva e che, pertanto, impedisce agli atleti di allenarsi e disputare gare nei 10 giorni successivi al contatto, avvenuto venerdì 16 ottobre".