Basket, Avellino-Salerno rinviata a sabato 31 ottobre Calendario con l'ulteriore novità, ma in Campania si va verso il lockdown totale

È ufficiale il rinvio della sfida tra la Scandone Avellino e la Virtus Arechi Salerno, valida per la terza giornata del girone Q di Supercoppa di Serie B di pallacanestro. Tamponi negativi per il gruppo-squadra della Scandone, la Virtus Arechi ha ripreso parzialmente gli allenamenti dopo i casi positivi riscontrati nel roster.

Avellino-Salerno è stata rinviata a sabato 31 ottobre (palla a due alle 18 al PalaDelMauro): "La Virtus Arechi Salerno comunica che, in accordo con la Felice Scandone Avellino, la gara valevole per la 3° giornata della Supercoppa Centenario di Serie B inizialmente in programma domenica 25 ottobre al Pala del Mauro di Avellino è stata rinviata a sabato 31 ottobre alle ore 18:00".